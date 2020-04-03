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3 апреля 2020 г.

Постановление правительства Пензенской области от 3 апреля 2020 года № 200-пП "О функционировании исполнительных органов государственной власти Пензенской области в период с 4 по 30 апреля 2020 года"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ), руководствуясь Уставом Пензенской области, Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Установить, что в период с 4 по 30 апреля 2020 года деятельность Правительства Пензенской области и иных исполнительных органов государственной власти Пензенской области обеспечивают Губернатор Пензенской области, члены Правительства Пензенской области, руководители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, руководители структурных подразделений Правительства Пензенской области.

2. Установить, что в период с 4 по 30 апреля 2020 года численность государственных гражданских служащих Пензенской области, обеспечивающих функционирование Правительства Пензенской области, составляет 75 % от фактической численности Правительства Пензенской области.

3. В целях обеспечения функционирования Правительства Пензенской области в период с 4 по 30 апреля 2020 года Вице-губернатору - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области еженедельно утверждать график работы государственных гражданских служащих Правительства Пензенской области.

4. Начальнику ГБУ "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области" принять соответствующее решение с учетом положений Указа и настоящего постановления.

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области:

5.1. принять соответствующие решения о численности государственных гражданских служащих Пензенской области, обеспечивающих функционирование возглавляемых исполнительных органов государственной власти Пензенской области, с учетом настоящего постановления и утвердить графики работы государственных гражданских служащих и иных работников в период с 4 по 30 апреля 2020 года;

5.2. определить режим функционирования подведомственных учреждений с учетом положений Указа.

6. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Пензенской области, а также руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области принять соответствующие решения с учетом положений Указа и настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев



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