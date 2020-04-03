Повторный тест на коронавирус тренера сборной РФ по гимнастике оказался отрицательным

Повторный тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко оказался отрицательным.

2 апреля СМИ сообщили о том, что тест на коронавирус Родионенко и одного из спортсменов, находившихся на сборе в Новогорске, оказался положительным. Позже выяснилось, что неназванным спортсменом оказался призер юношеских Олимпийских игр Сергей Найдин.

Как сообщила РИА Новости жена Родионенко, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, повторный тест наставника дал отрицательный результат.

"Мы сразу говорили: это, очевидно, ошибка, надо все перепроверить. И нет, растрезвонили на весь мир, у нас вчера телефон раскалился. Первый тест мы сдали 30 марта, вчера сделали второй тест, и результат отрицательный. Мы готовы сделать и третий тест", - сказала она.

Сам главный тренер сборной России сейчас находится дома на карантине. Он признался, что чувствует себя нормально.