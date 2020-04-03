Постановление губернатора Приморского края от 3 апреля 2020 года № 33-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

В Алабаму поставили пять тысяч прогнивших масок из федеральных запасов 20:29
Футболисты "Динамо" отказались от сокращения зарплаты на 40% 20:23
Минспорта Калмыкии запустило на самоизоляции акцию #ТренимДома 20:23
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе 20:21
Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства 20:19
В Крыму торговые центры снизят арендную плату для бизнеса 20:15
На Кубе две россиянки выздоровели от коронавируса 20:09
Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют 20:07
В Мурманской области у трех врачей больницы заподозрили коронавирус 20:04
Еще 13 человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции 19:36
Premier и Матч Премьер первыми в России пошли на снижение качества видео 19:31
Выявлены случаи поражения мозга из-за нового коронавируса 19:27
Московская канатная дорога приостанавливает перевозку пассажиров 19:21
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус 19:19
Непродовольственные сети работают как пункты выдачи онлайн-заказов 19:02
Видео: спешил проехать под опускающимися воротами и поплатился за это 19:00
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление" 18:44
300 маршрутов транспорта Москвы переходят на будничный режим работы 18:39
Kia начала продажи новой спецверсии своих моделей 18:30
Собянин: Станции бесплатного велопроката для курьеров откроются 10 апреля 18:28
Телеканал "Россия" запускает танцевальный флешмоб 18:28
В Удмуртии спортсменам разрешили уличные пробежки 18:25
ВЦИОМ: Рейтинги Путина выросли после телеобращения 2 апреля 18:24
Путин поручил поддержать инвалидов и детей-сирот 18:23
Названы варианты завершения сезона в российской премьер-лиге 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 3 апреля 2020 года № 33-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг) изменение, заменив в абзаце пятом пункта 1.1 слова "5 апреля 2020 года" словами "30 апреля 2020 года".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией