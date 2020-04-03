Постановление губернатора Приморского края от 3 апреля 2020 года № 33-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг) изменение, заменив в абзаце пятом пункта 1.1 слова "5 апреля 2020 года" словами "30 апреля 2020 года".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко
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