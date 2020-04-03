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03.04.2020 18:38
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе РФ коронавирус и энергорынки

Текст: Кира Латухина
Основными темами совещания президента с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое Владимир Путин провел в режиме видеоконференции из своей загородной резиденции Ново-Огарево, стали борьба с коронавирусом и ситуация на мировых энергетических рынках.

Напомним, что во вступительном слове президент заявил о том, что закрывать предприятия, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно. Директивы, которые бы подрывали экономическую деятельность, не нужны.

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"Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране", - сообщил информагенствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент рассказал участникам о своих недавних контактах с лидерами США, ЮАР, Сербии и Турции.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Обсуждалось и положение дел на мировых энергетических рынках. Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду моментов внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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