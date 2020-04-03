К выходным в Москве потеплеет до +10

Обширная баррическая депрессия согреет столичный регион. Она принесет воздух с южных широт. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, третьего и четвертого апреля днем местами пройдет небольшой дождь. И если в пятницу температура воздуха не превысит +7 градусов, то в субботу будет уже +10. Такая температура вполне соответствует середине апреля, а значит возобновится вегетация растений, начавшаяся еще в середине марта.

В ночь на воскресенье регион пересечет холодный фронт. В Москве температура понизится до нуля, по области до -4 градусов. Однако днем воздух прогреется до +7.

Кстати, самым теплым в истории третье апреля было в 1983 году, когда воздух прогрелся до +17,9. А в 1908 году на термометрах было -15,1 градуса.