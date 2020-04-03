Москвичей попросили при выходе из дома брать паспорта

Паспорт в условиях режима самоизоляции должен носить с собой каждый житель Москвы. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Он посоветовал брать с собой документы всем, кто выходит из дома. Даже для похода в ближайший магазин за покупками.

"Паспорт карман не оттянет, ничего страшного в этом нет", - сказал Шапошников.

Спикер Мосгордумы также рассказал, что адрес регистрации с фактическим местом проживания сверять пока никто не будет.

"Главное, чтобы по дороге в магазин не ходили компаниями, соблюдали дистанцию полтора метра", - подчеркнул он.