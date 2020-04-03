Ракова: В Москве за сутки провели 14 тысяч исследований на коронавирус

В столице за сутки было сделано 14 тысяч исследований на коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- За последние сутки в Москве проведено более 14 тысяч исследований на коронавирус. Из них 10 тысяч провели городские учреждения, 2 тысячи - федеральные и 2 тысячи - частная лаборатория.

Напомним, правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест". В соответствии с ним со 2 апреля она проводит исследования на коронавирус для медицинских организаций города.

"В ближайшее время еще несколько частных лабораторий подключатся к этой работе", - сообщила Анастасия Ракова.