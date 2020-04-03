СК подтвердил задержание двух высокопоставленных следователей

Спустя сутки после того, как стало известно о задержании двух заместителей начальника следственного департамента МВД, Следственный комитет РФ официально подтвердил этот факт.

Первым о задержании высокопоставленных полицейских сообщил адвокат. После официального заявления следственных органов, Главное следственное управление СК России сообщило, что на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ГУСБ МВД России они расследуют уголовное дело в отношении заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Александра Брянцева.

Все трое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ - "злоупотребление должностными полномочиями".

Следствие уверяет, что в 2019 году Бирюков, Краковский и Брянцев, "злоупотребив своими полномочиями, приняли ряд процессуальных решений в пользу обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве." Что это было за дело, и о каком обвиняемом речь, в СК не говорят.

По ходатайству следствия суд уже арестовал всех троих.

Само уголовное дело продолжается. В СК говорят, что их следственные действия, "направлены на установление обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к его совершению".