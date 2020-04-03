Собянин: Станции бесплатного велопроката для курьеров откроются 10 апреля

Первые станции бесплатного велопроката для курьеров и волонтеров откроются в Москве 10 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Глава города отметил, что в этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Сразу половина станций будет открыта уже в следующую пятницу, 10 апреля. Оставшиеся станции заработают еще неделю спустя. "В отличие от прошлых лет - первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости жителям столицы, которые вынуждены оставаться дома. В первую очередь пожилым и хронически больным людям.

Кроме этого, велопрокат будет работать бесплатно, но время поездок будет ограничено. Таким образом, велосипедами смогут воспользоваться большее число волонтеров и курьеров.

Собянин отметил, что инструкции по подключению к бесплатному тарифу получили курьерские службы и волонтерские организации.