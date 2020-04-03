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03.04.2020 14:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве не будут переносить операции для онкобольных

Текст: Ангелина Зеленькова

Все медицинские организации в Москве, которые оказывают помощь людям с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме. Но для всех пациентов со злокачественными новообразованиями и заболеваниями крови введен особый режим изоляции. Социальные карты таких пациентов продолжают работать, так что пациенты могут спокойно добраться до медицинского учреждения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Общие правила по режиму обязательной самоизоляции продолжают действовать для пациентов III клинической группы, не имеющих признаков прогрессирования онкологического заболевания и жалоб на состояние здоровья. Сроки их контрольных осмотров будут отложены до нормализации эпидемиологической обстановки в городе. При этом лучевая терапия проводится в плановом порядке и операции для онкобольных переноситься не буду. Не переносится и плановая диагностика пациентов, а также исследования (МРТ, КТ, рентген, УЗИ), назначенные для уточнения тактики лечения. Кроме этого, при выявлении прогрессирования онкозаболевания все диагностические мероприятия будут проведены в назначенные сроки. В случае необходимости получения длительной лекарственной терапии в форме таблеток возможна выписка рецепта на срок до 180 дней по решению лечащего врача.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой прием посетителей в стационарах временно приостановлен. На консультации и исследования в амбулаторных условиях пациентов может сопровождать только один человек. На вопросы по оказанию помощи пациентам отвечает оператор по телефону: 8 (499) 251-83-00.

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