В Москве не будут переносить операции для онкобольных

Все медицинские организации в Москве, которые оказывают помощь людям с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме. Но для всех пациентов со злокачественными новообразованиями и заболеваниями крови введен особый режим изоляции. Социальные карты таких пациентов продолжают работать, так что пациенты могут спокойно добраться до медицинского учреждения.

Общие правила по режиму обязательной самоизоляции продолжают действовать для пациентов III клинической группы, не имеющих признаков прогрессирования онкологического заболевания и жалоб на состояние здоровья. Сроки их контрольных осмотров будут отложены до нормализации эпидемиологической обстановки в городе. При этом лучевая терапия проводится в плановом порядке и операции для онкобольных переноситься не буду. Не переносится и плановая диагностика пациентов, а также исследования (МРТ, КТ, рентген, УЗИ), назначенные для уточнения тактики лечения. Кроме этого, при выявлении прогрессирования онкозаболевания все диагностические мероприятия будут проведены в назначенные сроки. В случае необходимости получения длительной лекарственной терапии в форме таблеток возможна выписка рецепта на срок до 180 дней по решению лечащего врача.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой прием посетителей в стационарах временно приостановлен. На консультации и исследования в амбулаторных условиях пациентов может сопровождать только один человек. На вопросы по оказанию помощи пациентам отвечает оператор по телефону: 8 (499) 251-83-00.