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03.04.2020 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В онлайн-школу предпринимательства записались 17 тысяч человек

Текст: Александр Мелешенко
Число участников "Онлайн-академии МБМ" превысило 17 тысяч человек. Такому успеху отчасти помог режим самоизоляции - у людей появилось больше времени, чтобы посвятить его образованию, рассказали "РГ" в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Онлайн-академию запустило городское учреждение "Малый бизнес Москвы", которое помогает не только развиваться действующим предпринимателям, но и учит создавать свое дело с нуля.

Фото: iStock
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Академия появилась еще в 2018 году, но в последний месяц обучающий проект оказался востребован как никогда. Дело в том, что с 23 марта все активности МБМ перевел в электронный формат в рамках профилактики коронавируса. Раньше лекции и мастер-классы обычно проходили в залах учреждения в разных частях Москвы и собирали сотни человек, но сейчас это стало опасно. И здесь онлайн-академия пришлась кстати - на ее платформе сосредоточено 158 одних только видеоуроков, а есть еще курсы, обучающие модули, домашние задания и многое другое.

"Система обучения помогает развиваться в предпринимательском деле с абсолютно разным уровнем бизнес-компетенций, - уверяет глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Слушателям спецпроекта доступны как базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности, так и "продвинутый" уровень подготовки в бизнес-сфере".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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На сайте академии простая и понятная навигация - программу можно выбрать по уровню ваших навыков, а уроки и тренинги доступны как по порядку, так и при выборе вручную. Спикеры известные - урок по поиску бизнес-идей ведет миллионер, владелец четырех независимых компаний, автор проекта "Предназначение" Павел Кочкин.

Подавляющее большинство спикеров - практики, действующие бизнесмены, консультанты, специалисты по налогообложению, бухгалтерии и другим важным для бизнеса вопросам. Причем зачастую у них есть собственные обучающие и мотивирующие программы для предпринимателей, участие в которых стоит десятки тысяч рублей. А в "Онлайн-академии МБМ" это доступно бесплатно.

Много полезного на сайте mbm.mos.ru найдут и действующие предприниматели, которые оказались сейчас в сложных условиях. Практически каждый день для них проводят вебинары - эксперты в прямом эфире рассказывают, как пережить кризис, какими возможностями можно воспользоваться, как продвигать свои товары и услуги в соцсетях и многое другое. К примеру, 3 апреля с 15 до 16 часов о возможностях малого бизнеса в кризис расскажет гендиректор event-агентства "Мандариновая лиса" Екатерина Лисейчева, а 6 апреля продавать в Instagram научит бизнес-тренер Нарине Миансарян. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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