Колыма закроет границу с Якутией из-за коронавируса

Правительство Магаданской области закроет участок федеральной трассы "Колыма" на границе с Якутией. Такой шаг обусловлен угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона Сергей Носов сообщил журналистам, что сейчас идет работа над созданием соответствующего документа.

- Такие постановления должны быть проработаны по всем муниципалитетам, включая Магадан, в зависимости от развития событий, - цитирует ТАСС Носова.

Он сообщил, что запрет не коснется грузовых перевозок. Кроме того, на Колыму могут вернуться все те, кто имеет местную прописку, но живет в Якутии.

Напомним, в Магаданской области выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией, а в Якутии - 15 (четверо человек выздоровели). Всего в России зарегистрировано 3548 случаев заболевания COVID-19, 30 человек скончались. ВОЗ сообщает о 896 тысячах заболевших по всему миру.

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