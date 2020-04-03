В Приамурье из-за COVID-19 активизировались мошенники

В Амурской области мошенники в социальных сетях предлагают купить экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции, а также медицинские маски, одноразовые перчатки и антисептики.

Злоумышленники просят переводить им предоплату на банковскую карту и гарантируют доставку товара на дом. После перевода денег контакт моментально блокируется.

"Управление областного Роспотребнадзора информирует, что сейчас в России обследование на коронавирус можно пройти только в специализированных медицинских учреждениях. Тестов, позволяющих самостоятельно обследоваться, нет", - сообщает сайт правительства региона.

Всех, к кому обращались с подобными предложениями, просят сообщать об этом в правоохранительные органы.

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