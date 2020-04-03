В Приморье нашли автора фейка о распространении коронавируса

В Хасанском районе Приморского края полиция установила личность и привлекла к административной ответственности местную жительницу, распространившую фейковую информацию о распространении коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Полицейские, мониторившие интернет, нашли там информацию о том, что в районной больнице в поселке Славянка, якобы, проходят лечение двое больных коронавирусом, что опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы.

Оказалось, что информацию распространила 34-летняя женщина. Она призналась, что сделала сообщение в популярном мессенджере, опасаясь за жизнь своего ребенка.

"Поддавшись панике, женщина решила распространить непроверенную информацию, не удостоверившись в правдивости полученных сведений", - отмечают в пресс-службе ведомства.

В отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверной". Наказание по статье - штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Дело рассмотрит мировой суд.