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03.04.2020 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нашли автора фейка о распространении коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

В Хасанском районе Приморского края полиция установила личность и привлекла к административной ответственности местную жительницу, распространившую фейковую информацию о распространении коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Полицейские, мониторившие интернет, нашли там информацию о том, что в районной больнице в поселке Славянка, якобы, проходят лечение двое больных коронавирусом, что опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы.

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Оказалось, что информацию распространила 34-летняя женщина. Она призналась, что сделала сообщение в популярном мессенджере, опасаясь за жизнь своего ребенка.

"Поддавшись панике, женщина решила распространить непроверенную информацию, не удостоверившись в правдивости полученных сведений", - отмечают в пресс-службе ведомства.

В отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ "Распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверной". Наказание по статье - штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Дело рассмотрит мировой суд.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

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