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03.04.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье за нарушителями режима самоизоляции проследят дроны

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

В Приморье усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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Как заявил губернатор края Олег Кожемяко, контролировать его соблюдение будут силами правопорядка и с привлечением высоких технологий. Сейчас региональное правительство готовит список предприятий непрерывного цикла, включающий порты, заводы, работающие на гособоронозаказ, судоремонтные, дорожно-строительные и другие компании, которые продолжат работу с соблюдением всех санитарных норм. Министерство цифрового развития края разрабатывает системы специальных пропусков и учета сотрудников таких предприятий.

Списки всех сотрудников внесут в единую базу данных, которой будут пользоваться полиция и Росгвардия.

Искать нарушителей будут помогать технические средства. Так, в лесах и парках будут работать дроны, аппараты с тепловизорами, которые будут выявлять людей. Нарушителей ждет штраф.

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Наполовину сократят количество выходящих на линии автобусов, такси, отменят льготу на бесплатный проезд.

"В ближайшее время будет закрыто межмуниципальное автобусное сообщение, останется только межрегиональное. Такие меры необходимы, чтобы эпидемия не распространялась", - сказал Олег Кожемяко.

Отметим, что сегодня в Приморье умер первый пациент с коронавирусом.

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