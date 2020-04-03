В Удмуртии из-за коронавируса ограничат движение между районами. Об этом в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Будут разработаны меры по ограничению передвижения лиц и транспортных средств между муниципальными образованиями, если речь не идет о поставке товаров или выполнении договорных обязательств, - написал глава Удмуртии.

На сегодня в Удмуртии зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Троих уже вылечили, один находится в республиканской клинической инфекционной больнице.

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