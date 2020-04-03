В Уфе обеспокоились захмелевшими свиристелями

Член Общественной палаты Уфы Искандар Бахтияров опубликовал в соцсети фотографию мертвых птиц на асфальте. Он предположил, что гибель пернатых как-то связана с дезинфекцией улиц, которая проводится в связи с коронавирусом.

На этот пост тут же откликнулась пресс-служба уфимской администрации.

В мэрии объяснили, что птицы погибли не от дезинфектантов, а от ягод рябины, в которых к весне начинаются процессы брожения.

Позже и сам Искандер Бахтияров признал свою ошибку: "Разобрался. Это свиристели. Опьянели от забродившей рябины и побились об окна. То есть вред пьянства".