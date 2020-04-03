На Алтае тест на COVID-19 сделали новорожденному

Новости

В Уфе обеспокоились захмелевшими свиристелями 14:31
Найденные на дне океана бактерии помогут в поиске жизни на Марсе 14:28
Атомные ледоколы вывели из льдов потерявший ход танкер "Варзуга" 14:27
"Золотая маска" не сможет возобновить показ спектаклей в апреле 14:25
Мишустин назвал абсолютно оправданной меру по продлению нерабочих дней 14:23
В России продлили эксперимент по маркировке молочной продукции 14:05
В Астрахани госуниверситет откроет бесплатный курс китайского языка 14:03
Рассекречен список дорог в Подмосковье, где установят передвижные камеры 14:00
В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь 13:51
Лев Лещенко заявил, что у него нет коронавируса 13:49
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом 13:48
Южноуральца оштрафовали за публикацию фейкового фото о COVID-19 13:47
Президент Беларуси продлил на неделю школьные каникулы 13:42
Путин снова встретится с нефтяниками 13:39
В Петербурге мужчину задержали за продажу справок для поездок по городу 13:39
В Крыму банки зафиксировали резкий рост онлайн-платежей и операций 13:37
В Иране число случае заражения коронавирусом превысило 53 тысячи 13:36
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы 13:36
В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители 13:33
В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина 13:32
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней 13:27
В Смоленске закрыли три подпольных казино 13:25
Путин проведет совещание с членами Совбеза в режиме онлайн 13:21
Продолжение "Тихого места" получило новую дату премьеры 13:21
В Южной Корее перепахали поле с цветами из-за нарушителей мер по COVID-19 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае тест на COVID-19 сделали новорожденному

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае медики и санитарные службы уставили все контакты четырех зараженных коронавирусной инфекцией и сейчас проводят тесты. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с больными контактировал 271 человек, включая ребенка, два дня назад родившегося у инфицированной женщины.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам зампреда правительства края Ирины Долговой, новорожденный не заражен COVID-19, тест у него отрицательный. Сейчас он находится в изоляции в реанимационном блоке роддома №11, на 10-й день ему сделают повторный тест на коронавирусную инфекцию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители

- У ее матери накануне родов появились признаки ОРВИ, поэтому она была направлена в обсервационный роддом в горбольнице №11, - рассказала вице-губернатор. - Именно этот роддом подготовлен для приема беременных с признаками ОРВИ, температурящими, а также контактировавшими с людьми, прибывшими из-за рубежа. Женщина рожала в изолированном боксе. Еще в день поступления у нее взяли анализ на COVID-19, а когда положительный результат подтвердили в лаборатории "Вектор" в Новосибирске, ее экстренно перевели в инфекционный госпиталь на второй день после родов.

Ирина Долгова отметила, что состояние всех четырех выявленных в Алтайском крае больных удовлетворительное. "У трех первых пациентов болезнь протекает в легкой степени, их здоровье опасений у медиков не вызывает. А вот состояние роженицы специалисты оценивают как средней тяжести. Но она получает все лекарственные препараты, которые имеются сегодня в госпитале, поэтому мы не видим особых рисков для ее жизни", - подчеркнула она.

Кроме того, стало известно, что из 26 летевших рядом с первой инфицированной женщиной, прибывшей из Доминиканской Республики, никто не заражен. Все они прошли двухнедельный карантин, и тесты ни к у кого не выявили COVID-19.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, в Алтайском крае под медицинским наблюдением находится 2639 человек (за последние сутки добавилось 82 человека), из них 15 - иностранные граждане. Все наблюдаются по месту жительства. С медицинского наблюдения снято 2160 человек (за последние сутки - 412 человек). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3814 человек, из них лабораторно подтверждено 4 случая заражения.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно