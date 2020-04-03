На Алтае тест на COVID-19 сделали новорожденному

По словам зампреда правительства края Ирины Долговой, новорожденный не заражен COVID-19, тест у него отрицательный. Сейчас он находится в изоляции в реанимационном блоке роддома №11, на 10-й день ему сделают повторный тест на коронавирусную инфекцию.

- У ее матери накануне родов появились признаки ОРВИ, поэтому она была направлена в обсервационный роддом в горбольнице №11, - рассказала вице-губернатор. - Именно этот роддом подготовлен для приема беременных с признаками ОРВИ, температурящими, а также контактировавшими с людьми, прибывшими из-за рубежа. Женщина рожала в изолированном боксе. Еще в день поступления у нее взяли анализ на COVID-19, а когда положительный результат подтвердили в лаборатории "Вектор" в Новосибирске, ее экстренно перевели в инфекционный госпиталь на второй день после родов.

Ирина Долгова отметила, что состояние всех четырех выявленных в Алтайском крае больных удовлетворительное. "У трех первых пациентов болезнь протекает в легкой степени, их здоровье опасений у медиков не вызывает. А вот состояние роженицы специалисты оценивают как средней тяжести. Но она получает все лекарственные препараты, которые имеются сегодня в госпитале, поэтому мы не видим особых рисков для ее жизни", - подчеркнула она.

Кроме того, стало известно, что из 26 летевших рядом с первой инфицированной женщиной, прибывшей из Доминиканской Республики, никто не заражен. Все они прошли двухнедельный карантин, и тесты ни к у кого не выявили COVID-19.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, в Алтайском крае под медицинским наблюдением находится 2639 человек (за последние сутки добавилось 82 человека), из них 15 - иностранные граждане. Все наблюдаются по месту жительства. С медицинского наблюдения снято 2160 человек (за последние сутки - 412 человек). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3814 человек, из них лабораторно подтверждено 4 случая заражения.