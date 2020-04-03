В Новосибирской области печатные СМИ стали товаром первой необходимости

Ранее, 30 марта текущего года, глава области подписал распоряжение регионального правительства № 98-рп, в котором указан дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости для жителей региона.

Таким образом, вместе с печатными СМИ в допперечне - девять пунктов и групп товаров. Это - средства индивидуальной защиты, медизделия и дезинфицирующие средства, автозапчасти (смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), санитарно-технические изделия, похоронные принадлежности, очки и линзы, средства связи (мобильные телефоны, сим-карты), товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

В региональном минпромторге уточнили, что в нерабочие дни, установленные Указом президента, разрешена работа торговым организациям, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Теперь в Новосибирской области это относится и к газетным киоскам.

Распоряжения приняты в рамках Указа Президента РФ № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". Основной перечень непродовольственных товаров первой необходимости утвержден распоряжением правительства РФ № 762-р от 27 марта 2020 года. В нем 23 пункта.

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