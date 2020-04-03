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03.04.2020 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительниц Ингушетии и Чечни осудили на четыре года за торговлю младенцем

Текст: Наталья Коротченко

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы жительницу Игушетии, которая продала новорожденного мальчика женщине из Чеченской Республики, решившей завести ребенка, минуя законный процесс усыновления.

СК возбудил дело из-за торговли детьми в Подмосковье

"Покупательница" младенца также осуждена на четыре года, которые она проведет в колонии общего режима. Об этом сообщает следственное управление СКР по Чеченской Республике.

Факт купли-продажи установили сотрудники МВД по Чеченской Республике. Они выяснили, что местная жительница обратилась к женщине из Ингушетии за денежное вознаграждение найти для нее новорожденного. Сообщница, договорившись с неустановленным лицом, привезла "заказчице" малыша. За услуги она получила 650 тысяч. рублей.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ингушетия СКФО Чеченская Республика

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