Жительниц Ингушетии и Чечни осудили на четыре года за торговлю младенцем

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы жительницу Игушетии, которая продала новорожденного мальчика женщине из Чеченской Республики, решившей завести ребенка, минуя законный процесс усыновления.

"Покупательница" младенца также осуждена на четыре года, которые она проведет в колонии общего режима. Об этом сообщает следственное управление СКР по Чеченской Республике.

Факт купли-продажи установили сотрудники МВД по Чеченской Республике. Они выяснили, что местная жительница обратилась к женщине из Ингушетии за денежное вознаграждение найти для нее новорожденного. Сообщница, договорившись с неустановленным лицом, привезла "заказчице" малыша. За услуги она получила 650 тысяч. рублей.