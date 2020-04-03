Мурманских оленей и гусей занесли в Красную книгу

В российскую Красную книгу внесли гуся и оленей, обитающих на Кольском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Речь идет о сером гусе (Anser anser), обитающем на территории Заполярья, и двух популяциях северного оленя (Rangifer tarandus) - мурманской западной и мурманской восточной. Вместе с ними в этот список были включены карельская, коми-архангельская и вятско-камская популяции северного оленя.

Предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в 10 лет.

- Ранее и список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки новой редакции вызывали немало споров, - отметили в пресс-службе министерства. - В 2019 году комиссия экспертов была обновлена и отрегулирована.

В итоге в Красную книгу были внесены 43 новых объекта.