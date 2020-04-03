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03.04.2020,  
13:50
Текст:  Николай Грищенко

Самолет-разведчик США замечен у границ РФ

Американский воздушный разведчик RC-12X с новейшим шпионским оборудованием регулярно летает у Калининградской области России. Воздушное судно базируется на аэродроме Шауляй в Литве.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщает интернет-журнал Scramble, постоянным местом базирования самолета-шпиона RC-12X является база Fort Bliss в Техасе. В декабре 2019 года два воздушных разведчика были переброшены в Литву.

Установленное на самолете оборудование позволяет производить высокоточную коммуникационную и радиоэлектронную разведку для картографирования и геолокации на поле боя сигналов от различных вооружений.

Затем данные поступают в наземную станцию OGS обработки, эксплуатации и распространения информации. В режиме реального времени разведсообщения поступают в сухопутные войска.

Отметим, что первый полет турбовинтовой самолет Super King Air совершил в 1963 году. Максимальная крейсерская скорость 565 километров в час, максимальная высота - около 11 тысяч метров, дальность полета - 3334 километра.

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