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03.04.2020 10:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские журналисты попросили открыть газетные киоски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России обратилось к губернатору города Петербурга Александру Беглову с просьбой включить газеты и журналы в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а также уточнить формулировки, касающиеся реализации печатных СМИ.

Дело в том, что в постановлении городского правительства, регламентирующего меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сказано, что запрещено распространять печатные материалы посредством передачи из рук в руки.

Издатели Петербурга выступили к обращением к городским властям

"Исполнители на местах трактуют этот пункт расширительно, относя не только к раздаче листовок и бесплатных рекламных изданий, но и к продаже печатной прессы в киосках", - сказано в обращении. Фактически это привело к тому, что в городе на этой неделе закрылись все киоски по продаже печатной прессы. Газеты и журналы остались только в супермаркетах. Но поставки прессы в магазины осуществляются один-два раза в неделю и для ежедневных газет такой формат не подходит.

В Петербургском отделении СЖР отмечают, что продажа прессы может осуществляться без прямой передачи из рук в руки, вестись с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под контролем специалистов Роспотребнадзора.

В ряде регионов печатную прессу включили в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Например, в Калининградской, Псковской и Новгородской областях киоски работают без ограничений.

В обращении сказано, что если и в Петербурге были приняты аналогичные меры, то это позволило бы газетам и журналам продолжать работу, сообщать петербуржцам достоверную информацию о происходящем. В том числе противостоять распространению фейков.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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