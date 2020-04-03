Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.04.2020,  
12:11
Текст:  Светлана Цыганкова

Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике. Комплексы С-300 будут охранять воздушное пространство Якутии и участок Северного морского пути.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Арктические мотострелки провели масштабные учения с боевой стрельбой

Командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко проверил позиции пусковых комплексов С-300ПС, готовность боевых расчетов к действиям по типовым вводным. До официального заступления за боевое дежурство бойцы несколько недель выполняли свои задачи в режиме опытного.

Вместе с ракетчиками в Якутии служат также расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации. Эти подразделения дислоцируются на арктической военной базе Северного флота "Северный клевер" и на побережье моря Лаптевых.

С-300 - зенитные ракетные системы. Предназначены для обороны от объектов воздушно-космического нападения. Они могут поражать баллистические и аэродинамическое цели.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: istock
Армия США заготовит 100 тысяч мешков для жертв COVID-19 12:07
В местах базирования Северного флота ужесточают меры против СОVID-19 01.04.2020
Подлодки Тихоокеанского флота переделают под новые ракеты 01.04.2020
учения
Ветеран Олег Соболев пишет стихи о Дне Победы в 2030 году 01:55
Реактивные системы "Смерч" разместили в Калининградской области 30.03.2020
Работу медицинского спецназа РФ показали на видео 27.03.2020
ПВО
Силы ПВО Хафтара сбили очередной турецкий беспилотник Bayraktar TB2 31.03.2020
Арктические мотострелки провели масштабные учения с боевой стрельбой 30.03.2020