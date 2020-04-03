Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике. Комплексы С-300 будут охранять воздушное пространство Якутии и участок Северного морского пути.

Командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко проверил позиции пусковых комплексов С-300ПС, готовность боевых расчетов к действиям по типовым вводным. До официального заступления за боевое дежурство бойцы несколько недель выполняли свои задачи в режиме опытного.

Вместе с ракетчиками в Якутии служат также расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации. Эти подразделения дислоцируются на арктической военной базе Северного флота "Северный клевер" и на побережье моря Лаптевых.

С-300 - зенитные ракетные системы. Предназначены для обороны от объектов воздушно-космического нападения. Они могут поражать баллистические и аэродинамическое цели.