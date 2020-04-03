Астраханца осудили на 18 лет за изнасилование падчерицы

В Астраханской области 41-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании малолетней дочери сожительницы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по области, мужчина насиловал девочку с октября 2018 года по июнь 2019 года по месту жительства в Наримановском районе.

Ребенку было 14 лет, всего установлено 95 эпизодов преступления.

Суд признал достаточными собранные следователями доказательства и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.