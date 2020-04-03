Минспорта Калмыкии запустило на самоизоляции акцию #ТренимДома

Министерство спорта и молодежной политики Калмыкии запускает в соцсетях серию дистанционных тренировок для поддержания формы во время самоизоляции. Первую тренировку проведет тренер высшей категории, мастер спорта по тхэквондо Арслан Мальмаков.

Как отмечают в ведомстве, из-за введенных на время эпидемии коронавируса ограничений, у многих жителей республики нет возможности заниматься спортом в привычном режиме, а дети не могут тренироваться в спортивных секциях.

Чтобы исправить ситуацию, сотрудники регионального Минспорта проведут ежедневные прямые эфиры с онлайн-тренировками в домашних условиях. Уже составлено недельное расписание.

"В сегодняшних реалиях, когда продлен режим нерабочих дней до 30 апреля, наши онлайн-тренировки особенно актуальны, ведь это единственный действенный способ держать тело в тонусе", - отмечают инициаторы акции.