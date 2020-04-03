На Кубани мать с сожителем убили младенца из-за его плача

В станице Удобной Отрадненского района Кубани 27-летняя женщина и ее 19-летний сожитель до смерти избили годовалого младенца за то, что тот плакал и мешал им отдыхать. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК ФР по Краснодарскому краю.

"Установлено, что 27-летняя женщина и ее 19-летний сожитель вместе с малолетним сыном женщины временно проживали в одном из домов на улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

По версии следствия, поздно вечером 31 марта 2020 года фигуранты находились дома с ребенком. По их словам, младенец долго плакал, мешая им отдыхать. В связи с этим мать ребенка и ее парень взяли деревянные и металлические палки и несколько раз ударили ребенка по голове. После этого ребенок перестал плакать. Уже поздно ночью, обнаружив, что младенец не подает признаков жизни, фигуранты дела вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика, которая наступила в результате причиненных ему повреждений. Одновременно медики вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В краевом управлении добавили, что пара не сообщила полицейским о том, что ребенок был избит. Однако следователям и криминалистам СК удалось установить причастность матери ребенка и ее сожителя к смерти мальчика. В результате оба были задержаны. Они обвиняются по статье "Причинение телесных повреждений, повлекших смерть".

Сейчас мужчина и женщина заключены под стражу в СИЗО. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также изучают условия жизни и воспитания ребенка. Кроме этого, во время расследования будет дана юридическая оценка действию или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства.