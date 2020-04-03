В Калмыкии число пациентов с COVID-19 выросло до семи

Количество жителей Калмыкии с подтвержденным диагнозом коронавируса увеличилось с одного до семи, - сообщает "Интерфакс" с ссылкой на минздрав республики.

В сообщении уточняется, что всего в Калмыкии было выявлено 17 заболевших,но у десяти из них диагноз был подтвержден только на местном уровне.

Одна из заболевших - туристка, которая вернулась из Индии. Она сразу обратилась к врачам и соблюдала режим самоизоляции.

У все пациентов хорошее самочувствие, никому из них не потребовался аппарат ИВЛ.

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