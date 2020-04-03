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03.04.2020 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинские школы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение

Текст: Михаил Пинкус

После продления нерабочих дней из-за угрозы распространения COVID-19 введенный в Челябинской области режим обязательной самоизоляции решили продлить как минимум до 19 апреля. Школы и техникумы после окончания каникул перейдут на дистанционное обучение, сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

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- С понедельника все школы и техникумы региона перейдут на дистанционное обучение, - сообщил губернатор. - Педагоги будут организовывать его из дома, за исключением тех, у кого нет соответствующих технических возможностей. Но учителя пожилого возраста, либо имеющие хронические заболевания на работу выходить не должны ни при каких обстоятельствах, о чем министерство образования региона сегодня предупредит все подведомственные ему учреждения. Для выпускников запустим интернет-канал, на котором будут разбираться наиболее сложные темы. Понимаем волнения их родителей, но вопросы безопасности сегодня стоят превыше всего.

Детские сады и медучреждения региона до 19 апреля будут работать в прежнем режиме. Однако, чтобы не создавать скопления людей в поликлиникам, их врачи будут переключены на индивидуальное обслуживание больных. Экстренная медицинская помощь, в том числе операции, будет оказываться. По плановым операциям, назначенным на период карантина, взвешенное решение должен принять лечащий врач, отметил губернатор.

Ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса можно найти на сайте правительства региона, их перечень ежедневно пополняется. Также вся актуальная актуальная информация будет опубликована на новом областном сайте - коронавирус74.рф.

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