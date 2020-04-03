Житель Курганский области угнал автомобиль скорой помощи

В Курганской области полиция возбудила уголовное дело против сельского жителя, который угнал автомобиль скорой помощи, чтобы уехать из райцентра в соседнее село.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, инцидент случился в селе Глядянское Притобольного района. Накануне около полуночи в дежурную часть поступил сигнал от сотрудников районной больниц: угнали спецавтомобиль. К поиску злоумышленника тотчас были подключены все наружные службы полиции. Автоугонщика задержали на месте происшествия.

Им оказался 36-летний ранее судимый неработающий житель села Арсеновка. Во время угона "скорой" мужчина был пьян. По данным следствия, мужчина хотел уехать домой в соседнее село. Пытаясь найти машину, он проник на огороженную территорию больницы в селе Глядянское. Воспользовавшись тем, что водитель "скорой помощи" отвлекся, сел в машину и попытался объехать шлагбаум. Но выехать с территории не успел: его задержали и доставили в отдел полиции.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас автоугонщик находится под подпиской о невыезде.