Врачи свердловской клиники неврозов перешли на онлайн-консультации

В Свердловской области введены меры профилактики распространения COVID-19, ограничен личный прием специалистов медицинских учреждений. Психотерапевты, нарколог и психолог отделения по лечению зависимостей областной клиники неврозов с сегодняшнего дня переходит на онлайн-консультирование пациентов.

Записаться на прием можно через форму на портале больницы.

Как пояснили в департаменте информационной политики, прогнозируется большое число обращений к специалистам, поэтому консультации будут доступны пока только жителям Свердловской области.

"Находясь в самоизоляции, надо стараться вести привычный образ жизни, насколько это возможно. Тот, кто имеет возможность работать - должен продолжать работать. Тот, кто дома - должен организовать жизнь семьи. Деятельность по налаживанию жизни и является самым главным противопаническим и противострессовым фактором", - говорит главный внештатный специалист по психотерапии областного министерства здравоохранения, руководитель клиники Михаил Перцель.

Полное интервью со специалистом можно будет прочитать на сайте "Российской газеты" в ближайшие дни.

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