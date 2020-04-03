Россияне купили 200 млн смартфонов за 10 лет

Ко дню рождения мобильного телефона компания "Связной" проанализировала российский рынок смартфонов за последние 10 лет.

С 2010 по 2019 россияне потратили на покупку смартфонов 2,8 трлн рублей и приобрели 225 млн аппаратов. За 10 лет продажи увеличились в 6 раз в натуральном и в 8 раз в денежном выражении. Но несмотря на огромные технические изменения, средняя стоимость смартфона выросла всего на 31%: с 12,5 тыс. рублей в 2010 году до 16,9 тыс. рублей в 2019 году.

В 2010 году на смартфоны приходилось только 10% продаж в штуках от всего рынка GSM, в 2019 году этот показатель составлял уже 80%. Покупатели чаще всего отдавали свое предпочтение бренду Apple - смартфоны это компании становились лидерами продаж с 2013 по 2019 год, в 2012 году самым продаваемым аппаратом стал Galaxy S3, в 2011 - Nokia C7, а в 2010 - Nokia 5230.