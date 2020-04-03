Распоряжение губернатора Ростовской области от 2 апреля 2020 года № 69 "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ростовской области разработать и утвердить аналогичные планы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







