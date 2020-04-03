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3 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Ростовской области от 2 апреля 2020 года № 69 "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ростовской области разработать и утвердить аналогичные планы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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План первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)
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