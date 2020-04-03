Постановление правительства Саратовской области от 2 апреля 2020 года № 233-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

в приложении № 2:

в пункте 5 слово "приложению" заменить словами "приложению № 1";

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. При наличии технической возможности оформление и утверждение пропусков может осуществляться в электронном виде.

В этом случае работодатель представляет реестр сотрудников в электронном виде, подписанный квалифицированной электронной подписью, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При утверждении реестра происходит подписание квалифицированной электронной подписью уполномоченного на утверждение пропусков органа.

На основании подписанного уполномоченным органом реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.";

приложение к Положению о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) изложить в редакции согласно приложению № 1;

дополнить приложениями № 2, 3 в редакции согласно приложениям № 2, 3.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







