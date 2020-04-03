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03.04.2020 06:50
Рубрика: В мире

Сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за коронавируса

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Lucas Jackson Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Сессия комиссии ООН по разоружению пройдет в 2021 году. Решение о переносе принято Генеральной Ассамблеей ОНН в связи с пандемией коронавируса. "Точную дату встречи определят в ходе 75-й сессии Генассамблеи, которая состоится в сентябре" - пишет ТАСС со ссылкой на решение ГА ООН.

Фото: Juan BARRETO/AFP
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Комиссия ООН по разоружению собирается на три недели весной и осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях и в рабочих группах, причем количество таких групп зависит от числа основных пунктов повестки дня.

Ситуация с коронавирусом внесла ощутимые коррективы в работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ряд мероприятий были отменены, некоторые отложены. В штаб-квартире выявлено уже несколько случаев заболевания коронавирусом. В здании проведена очистка помещений. Дипломатам рекомендовано по возможности работать удаленно, проводить совещания через видеосвязь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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