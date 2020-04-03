Сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за коронавируса

Сессия комиссии ООН по разоружению пройдет в 2021 году. Решение о переносе принято Генеральной Ассамблеей ОНН в связи с пандемией коронавируса. "Точную дату встречи определят в ходе 75-й сессии Генассамблеи, которая состоится в сентябре" - пишет ТАСС со ссылкой на решение ГА ООН.

Комиссия ООН по разоружению собирается на три недели весной и осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях и в рабочих группах, причем количество таких групп зависит от числа основных пунктов повестки дня.

Ситуация с коронавирусом внесла ощутимые коррективы в работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ряд мероприятий были отменены, некоторые отложены. В штаб-квартире выявлено уже несколько случаев заболевания коронавирусом. В здании проведена очистка помещений. Дипломатам рекомендовано по возможности работать удаленно, проводить совещания через видеосвязь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.