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3 апреля 2020 г.

Указ губернатора города Севастополя от 2 апреля 2020 года № 24-УГ "Об утверждении перечня должностных лиц Департамента общественной безопасности города Севастополя, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом города Севастополя, Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Департамента общественной безопасности города Севастополя, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его о опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев


Утвержден Указом Губернатора города Севастополя от 2 апреля 2020 года № 24-УГ

Перечень должностных лиц Департамента общественной безопасности города Севастополя, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ

1. Начальник отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля радиоактивных веществ и отходов Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Севастополя.

2. Главный специалист-эксперт отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля радиоактивных веществ и отходов Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Севастополя.

3. Главный специалист отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля радиоактивных веществ и отходов Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Севастополя.

4. Заведующий сектором сбора, обработки и передачи информации -Севастопольского регионального информационно-аналитического центра сбора, обработки и передачи информации Системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля радиоактивных веществ и отходов Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Севастополя.

5. Главный специалист сектора сбора, обработки и передачи информации - Севастопольского регионального информационно-аналитического центра сбора, обработки и передачи информации Системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля радиоактивных веществ и отходов Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Севастополя.

6. Начальник отдела по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями, участвующими в поддержании правопорядка Управления с федеральными органами исполнительной общественной безопасности города Севастополя.

7. Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию власти Департамента по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями, участвующими в поддержании правопорядка Управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Департамента общественной безопасности города Севастополя.

8. Главный специалист отдела по взаимодействию с федеральными и общественными организациями, правопорядка Управления по власти органами исполнительной власти участвующими в поддержании взаимодействию с федеральными органами исполнительной Департамента общественной безопасности города Севастополя.

9. Ведущий специалист отдела по взаимодействию с федеральными и общественными организациями, правопорядка Управления по органами исполнительной власти органами исполнительной власти участвующими в поддержании взаимодействию с федеральными Департамента общественной безопасности города Севастополя.

10. Начальник отдела обеспечения деятельности коллегиальных органов по вопросам безопасности Управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Департамента общественной безопасности города Севастополя.

11. Главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности коллегиальных органов по вопросам безопасности Управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Департамента общественной безопасности города Севастополя.

12. Главный специалист отдела обеспечения деятельности коллегиальных органов по вопросам безопасности Управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Департамента общественной безопасности города Севастополя.

13. Ведущий специалист отдела обеспечения деятельности коллегиальных органов по вопросам безопасности Управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Департамента общественной безопасности города Севастополя.



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