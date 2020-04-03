Весна 2020 года войдет в историю мира. Это очевидно. Но давайте посмотрим на это время, как на возможность сделать свой вклад в нашу общую историю. Мы поделимся своим опытом, как это сделать. Если у вас есть идеи, чем полезным с точки зрения истории заняться в предстоящие дни самоизоляции - пишите нам на почту. Адрес в конце заметки.

Самое очевидное, что нужно сделать прямо сейчас - добавить в интернет фотографии и истории своих близких - участников Великой Отечественной войны. Сохранить память о них для потомков можно на множестве ресурсов. Расскажем об основных.

Дорога Памяти

Проект Министерства обороны - это один из крупнейших проектов по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. Собранные на портале фотографии и материалы войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти", включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил и материалы, загруженные пользователями.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате 75-летию Великой Победы.

Что нужно сделать

1. Оцифровать фотографию с изображением вашего фронтовика. Подойдут и фронтовые, и довоенные или послевоенные фотографии.

Если дома нет сканера - можно переснять фотографию на цифровой фотоаппарат. Если нет фотоаппарата - подойдет и камера смартфона. Для более качественного копирования можно использовать бесплатные программы. Например "Фотосканер от Google".

2. Если сохранились письма с фронта - как и фото перевести их в цифровой формат

Если в доме есть дети-подростки - поручите пересъемку фотографий и писем им. Они справятся и примут участие в общем деле

3. Зайти на сайты "Память народа", ОБД Мемориал, Бессмертный полк. Даже если вы раньше уже там были. Базы постоянно обновляются и в сети может появиться новая информация о ваших родных - участниках Великой Отечественной войны. Если вы знаете, что у вашего героя была большая семья, можно расширить поиск - просмотреть людей с такой-же фамилией и отчеством. Если ваша фамилия имеет стандартные ошибочные написания, например ГолицЫн и ГолицИн - проверьте все варианты. В годы войны писали со слов и ошибки, конечно, были.

Еще один совет - простой, но дающий порой неожиданные результаты. Наберите фамилию и имя в разных комбинациях просто в поисковиках - в Яндексе или Гугле. Там, на любительских и региональных сайтах можно найти новый сведения - о ваших близких могли писать их знакомые и друзья в своих дневниках, воспоминаниях и книгах. Родные однополчан могли опубликовать в сети общие фотографии с подписями с оборота снимка. Много информации публикуют региональные архивы, поисковики и краееведы.

4. Скопируйте ссылки на наградные листы вашего героя и другие ресурсы о нем. Перечитайте описание подвигов в наградных листах, уточните награды и количество ранений и, если доступно, посмотрите боевой путь соединения. Напишите рассказ о довоенной, военной и послевоенной жизни вашего родственника.

5. Зайдите на Дорогу Памяти и загрузите информацию о вашем герое. Она будет опубликована после проверки модераторами.

Бессмертный полк

Это движение, созданное несколько лет назад Сергеем Лапенковым, знает вся страна. Помимо основного сайта проекта в сети есть множество клонов - чаще всего региональных. Но это тот случай, когда больше не значит хуже. Информацию о своем герое можно продублировать на всех сайтах.

Не стесняйтесь рассказывать как можно больше о ваших героических предках. Рассказывайте не только о фронтовиках, но и об участниках трудового фронта, детях войны, родных, побывавших в плену или угнанных на работы в Германию и другие страны. Это наша история. Какой бы трагической, горькой или несправедливой она ни была.

Фотоальбом

Если в семейном архиве много фронтовых фотографий - загрузите их на специализированный ресурс. Например на сайт "Семейные фотохроники Великой Отечественной войны", где собирают фронтовые фотографии и документы.

Социальные сети

Расскажите о своих близких на страницах в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Facebook. Поищите там сообщества, посвященные истории тех мест, откуда родом ваши герои. Предложите опубликовать информацию в группах городов, деревень и сел - мест, связанных с биографией ваших близких. Скорее всего эта информация будет интересна администраторам этих сообществ. Также можно поискать сайты и форумы, посвященные полкам, дивизиям, воинским соединениям, связанным с биографией вашего ветерана. Там тоже будут рады новой информации, фотографиям и документам и поделятся тем, что есть у них.

В журнале "Родина" есть постоянная рубрика "Домашний архив Родины". В ней мы публикуем истории наших читателей. Если по итогам работы с домашним архивом у вас появится желание рассказать о своем герое на страницах нашего журнала - присылайте рассказы и фотографии нам по адресу rodinainfo@rg.ru

Задать вопрос по теме статьи или поделится своими идеями можно по почте rodinadzen@yandex.ru. Будьте здоровы!