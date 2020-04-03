Постановление администрации Тамбовской области от 1 апреля 2020 года № 259 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 31.03.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в пункте 1.1 абзац второй изложить в следующей редакции:

"граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Тамбовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, участия в траурных процессиях;";

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Разрешается передвижение по территории Тамбовской области, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р и настоящим постановлением, при наличии документа (справки работодателя) по форме согласно приложению №2 к настоящему постановлению.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Управлению социальной защиты и семейной политики области (Орехова) организовать при необходимости совместно с подведомственными учреждениями и добровольческими (волонтерскими) организациями оказание комплекса мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.";

в пункте 5.2 абзац первый изложить в следующей редакции:

"5.2. Обязать лиц, прибывших в Тамбовскую область с территорий других субъектов Российской Федерации, за исключением лиц, находящихся

в служебных командировках или служебных поездках, а также лиц, проезжающих её транзитом:";

в пункте 11.1 в абзаце втором слова "в приложении" заменить словами "в приложении №1";

приложение "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" к постановлению считать приложением №1;

дополнить постановление приложением №2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 02.04.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







