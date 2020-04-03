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3 апреля 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 2 апреля 2020 года № 260 "О дополнительных мерах в сфере социальной защиты населения, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности с установлением регионального уровня реагирования на территории Тамбовской области"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и на основании обращения Президента Российской Федерации к населению от 25 марта 2020 г. администрация области постановляет:

1. Управлению социальной защиты и семейной политики области (Орехова) (далее - управление) совместно с подведомственными учреждениями на период режима повышенной готовности с установлением регионального уровня реагирования:

1.1. обеспечить автоматическое (без предоставления документов) возобновление, назначение, продление предоставления мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, осуществляемых управлением и подведомственными учреждениями в соответствии с действующим законодательством, гражданам, которым указанные выплаты были ранее назначены;

1.2. организовать бесконтактный прием заявлений от граждан и бесконтактное составление актов, необходимых для оказания социальной помощи и социальных услуг.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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