В целях стимулирования работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Тульской области от 31 мая 2018 года № 28-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере трудовых отношений", постановлением правительства Тульской области от 22.01.2016 № 21 "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств бюджета Тульской области (далее - выплаты).

2. Установить, что выплаты:

1) осуществляются следующим категориям медицинского и иного персонала, непосредственно задействованным при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией:

врачам, среднему медицинскому персоналу и иному персоналу эпидбригад скорой медицинской помощи;

заведующим структурным подразделением, врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и иному персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях или обеспечивающим условия для ее оказания;

заведующим структурным подразделением, врачам и среднему медицинскому персоналу, оказывающим первичную медико-санитарную помощь или участвующим в ее оказании;

заведующим структурным подразделением, биологам, врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и иному персоналу государственных учреждений здравоохранения Тульской области, проводящим лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции;

2) назначаются работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области:

оказывающим скорую медицинскую, медицинскую помощь в стационарных условиях, со дня начала работы с первым пациентом, у которого подтвержден случай новой коронавирусной инфекции;

проводящим лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, со дня проведения первых исследований на определение такой инфекции;

оказывающим первичную медико-санитарную помощь, со дня начала работы с первым пациентом из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, но не ранее 1 марта 2020 года;

3) устанавливаются на март 2020 года и выплачиваются в составе заработной платы за фактически отработанное время, из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку, исходя из следующих размеров:

врачам эпидбригад скорой медицинской помощи - 150%

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2019 год (прогнозное значение) (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности);

среднему медицинскому персоналу эпидбригад скорой медицинской помощи - 75% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

иному персоналу эпидбригад скорой медицинской помощи - 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

заведующим структурным подразделением, врачам, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, - 150% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

среднему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, - 75% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, - 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, - 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

заведующим структурным подразделением, врачам, оказывающим консультационные услуги, обследования и иные манипуляции гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в стационарных условиях из расчета 550 рублей за одну консультацию;

среднему медицинскому персоналу, выполняющему врачебные назначения, обследования и иные манипуляции гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в стационарных условиях из расчета 450 рублей за одну манипуляцию;

заведующим структурным подразделением, врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией из расчета 550 рублей за одного пациента;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, из расчета 450 рублей за одного пациента;

заведующим структурным - подразделением, врачам, биологам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, проводящим лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, - 150% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Тульской области, проводящему лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, - 75 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

младшему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Тульской области, проводящему лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, - 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

иному персоналу государственных учреждений здравоохранения Тульской области, проводящему лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, - 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

3. Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, устанавливается локальным актом государственного учреждения здравоохранения Тульской области.

4. Министерству финансов Тульской области выделить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на 2020 год, в размере 8000000,0 (восьми миллионов) рублей министерству здравоохранения Тульской области на иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов в целях осуществления стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации работникам государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

5. Министерству здравоохранения Тульской области на основании заявок государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и (или) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, перечислить средства на лицевые счета данных учреждений в виде субсидий на иные цели.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Действие пунктов 1-3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской обиасти В.В.Шерин











