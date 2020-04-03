Указ губернатора Тульской области от 3 апреля 2020 года № 21 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее изменение:

текст указа изложить в новой редакции (приложение).

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин





Приложение к указу Губернатора Тульской области от 3 апреля 2020 года № 21

"О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 и от 18.03.2020 № 7, Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. В связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области:

1.1. Запретить на территории Тульской области:

1) до 12 апреля 2020 года:

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций;

2) с 4 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение министерством промышленности и науки Тульской области и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливаются министерством промышленности и науки Тульской области.

1.2. Отменить до 12 апреля 2020 года (в весенний каникулярный период 2020 года):

проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципальных образований Тульской области;.

временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.

1.3. Временно приостановить на территории Тульской области с 00.00 час. 28 марта 2020 года по 24.00 час. 12 апреля 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работу салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

посещение гражданами территорий парков культуры и отдыха.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются:

на работу организаций общественного питания путем осуществления дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;

на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

на аптеки и аптечные пункты, а также объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объекты розничной торговли в части реализации зоотоваров, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров бытового хозяйственного назначения, горючесмазочных материалов и продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 5 человек одновременно.

1.4. Приостановить с 4 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года:

1) действие единых месячных льготных проездных билетов, выданных следующим категориям жителей Тульской области:

в возрасте старше 65 лет;

обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (очной формы обучения;

2) предоставление скидки в размере 50 процентов установленного правительством Тульской области тарифа на проезд пассажиров в автобусах пригородных и междугородных (внутриобластных) сообщений обучающимся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области, и муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной формы обучения) на проезд к месту учебы и обратно в пределах Тульской области в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении по маршруту регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета Тульской области, а также по межмуниципальным (муниципальным) маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с договорами;

3) предоставление скидки в размере 50 процентов действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) лицам, достигшим возраста 75 лет, проживающим на территории Тульской области, отдельным категориям жителей Тульской области, установленных Законом Тульской области от 28 декабря 2004 года № 493-3TO "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области", достигшим возраста 65 лет, а также обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего образования -бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной формы обучения) для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

При этом стоимость единого месячного льготного проездного билета в месяце, следующим за месяцем, в котором было приостановление, уменьшается пропорционально количеству дней, на которое было приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с министерством труда и социальной защиты Тульской области и министерством образования Тульской области обеспечить реализацию настоящего подпункта.

2. В целях недопущения действий, влекущих за собой нарушение прав жителей Тульской области на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, с 6 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года:

2.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции не применяется к сотрудникам и руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области, руководителям органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, работникам медицинских организаций независимо от форм собственности, работникам учреждений социальной защиты Тульской области, социального обслуживания Тульской области, центров занятости населения Тульской области, АО "Почта России".

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

2.2. Министерству здравоохранения Тульской области:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего указа;

организовать получение гражданами необходимой медицинской помощи, преимущественно на дому.

2.3. Министерству труда и социальной защиты Тульской области:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего указа, в том числе через горячую линию по телефону 8-800-200-52-26.

2) совместно с министерством здравоохранения Тульской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.;

3) установить категории наиболее социально незащищенных граждан и обеспечить их на безвозмездной основе продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

3. Рекомендовать руководителям организаций Тульской области всех форм собственности, а также органам местного самоуправления Тульской области:

воздержаться от проведения деловых, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;

воздержаться от участия в выездных мероприятиях за пределами Тульской области.

4. Органам исполнительной власти Тульской области временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

5. Рекомендовать жителям Тульской области воздержаться:

от поездок за пределы Тульской области и по территории Тульской области, в том числе в целях туризма и отдыха;

от посещения религиозных объектов и мест погребения.

6. Организациям независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям принять меры по недопущению нахождения детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей) на территории объектов, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом.

7. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Тульской области осуществляется преимущественно в электронном виде или в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

8. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

9. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области во взаимодействии с комитетом Тульской области по региональной безопасности, органами исполнительной власти Тульской области обеспечить контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений и пресечение нарушений.

10. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на первого заместителя Губернатора Тульской области - председателя правительства Тульской области Шерина В.В.

11. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.".







