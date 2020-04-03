У Audi, проданных в России, нашли очень опасный дефект

Росстандарт проинформировал о начале отзывной кампании, затрагивающей 833 транспортных средства модели Audi TT. У автомобилей может протекать топливо, что при соприкосновении с горячей поверхностью или при контакте с источником огня вызовет возгорание.

Audi TT, реализованные с 2015 по 2019 годы, могут получить повреждения топливного бака. Исходя из описания устранения проблемы, можно предположить, что повреждения нанесёт кронштейн крепления. При нарушении целостности произойдёт нарушение герметичности резервуара, что приведёт к разливу топлива.

Для исправления недостатка конструкции на дефектных автомобилях будет выполнена установка дополнительной защиты на кронштейн крепления бензобака.

Отметим, что уже третий отзыв автомобилей Audi в России за последние 30 дней: в марте сервисная акция коснулась кроссоверов Q7 и Q8, у которых сначала были обнаружены проблемы со спинками сидений, а потом - с рулевым управлением.