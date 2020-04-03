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03.04.2020 12:11
Рубрика: Легковые авто

У Audi, проданных в России, нашли очень опасный дефект

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Росстандарт проинформировал о начале отзывной кампании, затрагивающей 833 транспортных средства модели Audi TT. У автомобилей может протекать топливо, что при соприкосновении с горячей поверхностью или при контакте с источником огня вызовет возгорание.

Фото: iStock
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Audi TT, реализованные с 2015 по 2019 годы, могут получить повреждения топливного бака. Исходя из описания устранения проблемы, можно предположить, что повреждения нанесёт кронштейн крепления. При нарушении целостности произойдёт нарушение герметичности резервуара, что приведёт к разливу топлива.

Для исправления недостатка конструкции на дефектных автомобилях будет выполнена установка дополнительной защиты на кронштейн крепления бензобака.

Отметим, что уже третий отзыв автомобилей Audi в России за последние 30 дней: в марте сервисная акция коснулась кроссоверов Q7 и Q8, у которых сначала были обнаружены проблемы со спинками сидений, а потом - с рулевым управлением.

#Audi