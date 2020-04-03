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У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Новости
    03.04.2020, 19:19
Текст:   Олег Усков

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.

Информацию подтвердил только что сам Охлобыстин, опубликовав в Instagram фото семейства с подписью: "Всё, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее!".

Анфиса Охлобыстина не входит в группу риска, поэтому ее не стали госпитализировать - девушка самоизолировалась дома.

Всего у супругов шестеро детей, помимо Анфисы - Евдокия, Варвара, Василий, Иоанна и Савва.

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