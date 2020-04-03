У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.

Информацию подтвердил только что сам Охлобыстин, опубликовав в Instagram фото семейства с подписью: "Всё, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее!".

Анфиса Охлобыстина не входит в группу риска, поэтому ее не стали госпитализировать - девушка самоизолировалась дома.

Всего у супругов шестеро детей, помимо Анфисы - Евдокия, Варвара, Василий, Иоанна и Савва.