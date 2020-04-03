В Токио выявили 89 зараженных коронавирусом

В Японии продолжает быстрыми темпами распространяться коронавирус. Наиболее сложная ситуация по-прежнему наблюдается в Токио.

Только за сегодняшний день в столице выявили 89 человек с положительными пробами на инфекцию, передает агентство Киодо. Некоторые эксперты полагают, что город может столкнуться с очень большими проблемами.

Примечательно, что правительство пока не собирается вводить режим чрезвычайно ситуации в стране из-за коронавируса. Об этом сегодня в очередной раз напомнил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, текущая ситуация не требует таких мер.

Между тем местные власти распорядились зарезервировать 25 тысяч больничных коек и 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких на случай увеличения масштабов заболевания в стране.

Кроме того, правительство решило поддержать граждан страны, которые потерпели финансовые убытки на фоне распространения коронавируса. Так, на одно домохозяйство под указанные цели выделят 300 тысяч иен (около 2,78 тысячи долларов США).