Вода вас не спасет: NI оценил российский двухсредный автомат АДС

Журнал The National Interest высоко оценил российскую "подводную штурмовую винтовку" АДС.

Издание The National Interest посвятило статью АДС (автомат двухсредный специальный) (АДС). В подзаголовке автор сразу же предупреждает читателей "Вода не спасет вас от этого русского оружия".

Разработан он был в 2007 году на смену советскому АПС (автомат подводный специальный). А принят на вооружение в 2013 году. Это оружие, предназначенное для боевых пловцов.

Автомат имеет компоновку "буллпап", то есть спусковой крючок в нем расположен перед магазином и ударным механизмом. Это делает оружие компактным, длинной менее 27 дюймов (660 мм), но с полноценным 16-дюймовым (415 мм) стволом. Такого же размера ствол у АК-74.

Газоотводный механизм АДС может работать в двух режимах - вода/воздух. Стреляет он с закрытого затвора. Он оснащен планкой Пикатинни, и позволяет добавлять различные прицелы и приборы ночного видения. Предусмотрена на нем и установка глушителя. Помимо этого автомат имеет съемный 40-мм гранатомет, который стреляет гранатами ВОГ-25 и имеет эффективную дальность стрельбы 411 метров.

Что делает автомат особенно инновационным, так это его боеприпасы. АДС создан под патрон стандартного калибра 5,45x39 мм и совместим с магазинами АК-74. Однако для использования под водой требуются специальные патроны ПСП с более длинной пулей специальной формы, которая создает гидродинамическую полость, чтобы минимизировать сопротивление воды.

На суше с обычными боеприпасами эффективная дальность автомат составляет достойные 600 метров, что сопоставимо с другими стандартными штурмовыми винтовками.

При использовании под водой обычные боеприпасы будут иметь радиус действия не более трех метров. Но со специальными подводными боеприпасами АДС способен поражать цели на расстоянии до 25 метров на глубине 4-6 метров. Но чем глубже погружение, тем хуже этот показатель.

Неизвестно, насколько эффективны боеприпасы ПСП на суше, но, вероятно, они не достигают показателей обычных патронов.