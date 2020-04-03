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3 апреля 2020 г.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 3 апреля 2020 № 239 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 218 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях реализации пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 218 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

"О реализации отдельных положений указов Президента Российской Федерации о функционировании государственных и муниципальных органов";

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:";

3) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области не позднее 03 апреля 2020 г. определить численность гражданских служащих в соответствующем органе исполнительной власти Волгоградской области, обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020 г. включительно его функционирование, утвердить перечни таких гражданских служащих и в случае необходимости, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области, своевременно корректировать соответствующие численность и перечни.";

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Рекомендовать главам муниципальных образований Волгоградской области принять меры к реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом положений настоящего постановления.";

5) дополнить постановление новым пунктом 5 следующего содержания:

"5. Рекомендовать председателю Волгоградской областной Думы, председателю контрольно-счетной палаты Волгоградской области, председателю Избирательной комиссии Волгоградской области принять меры к реализации пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом положений настоящего постановления.";

6) пункты 5 и 6 считать пунктами 6 и 7 соответственно.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



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