Указ главы Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 года № 1094 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с предложениями Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 02 апреля 2020 г. № 14-00-09/17-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Ввести на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить на территории Республики Саха (Якутия) до особого распоряжения:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

3. Приостановить на территории Республики Саха (Якутия) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года деятельность:

предприятий торговли, кроме предприятий торговли продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, перечень которых утвержден пунктом 33 настоящего Указа;

торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок, кроме предприятий торговли продуктами питания и аптек, расположенных внутри этих объектов;

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, банкетных залов;

спортивно-досуговых организаций (катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков, баз отдыха и т.д.);

фитнес и тренажерных залов, клубов, саун, бассейнов;

компьютерных клубов, залов;

парикмахерских, салонов красоты, спа-центров, массажных кабинетов;

негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода.

Предприятиям общественного питания организовать предоставление услуг без посещения граждан.

4. C 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года:

рекомендовать гражданам, проживающим на территориях городского округа "город Якутск", городского округа "Жатай", муниципального образования "Нерюнгринский район" и муниципального образования "Мирнинский район", не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Саха (Якутия), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

рекомендовать гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

5. Гражданам, прибывающим на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации, выполнять требования по самоизоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Саха (Якутия).

Положения настоящего пункта не распространяются на следующих лиц:

работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

работников транспортно-логистических организаций, осуществляющих перевозку грузов;

работников правоохранительных органов и иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

6. Лицам, прибывшим начиная с 1 апреля 2020 года в аэропорт г. Якутска из зарубежных стран, выполнять требования по изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.

7. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и городского округа "Жатай", соблюдать режим самоизоляции до момента устранения обстоятельств, послуживших введению режима повышенной готовности. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах.

8. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

9. Образовательным организациям начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия), обеспечить перевод обучающихся на дистанционные образовательные технологии, на электронное обучение (при наличии возможности) или индивидуальные программы обучения.

10. Рекомендовать организациям торговли продуктами питания (за исключением алкогольной продукции) и товарами первой необходимости, аптекам, предусмотреть дистанционный способ продажи.

11. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

12. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

13. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и организаций независимо от форм собственности.

14. Правительству Республики Саха (Якутия) (Солодов В.В.) обеспечить:

1) восполнение ресурсов республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) своевременное оказание государственной поддержки завоза социально значимых продовольственных товаров, в том числе предоставление бюджетного кредита, государственных гарантий и плановых субсидий предприятиям, осуществляющим обеспечение населения продовольственными товарами;

3) рассмотрение возможности капитализации некоммерческой организации "Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)" для оказания дополнительных мер поддержки субъектам малого предпринимательства.

15. Заместителям Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) (Белозеров Д.Г., Бычков К.Е.) обеспечить двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

16. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указа;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, в целях чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) усилить работу гериатрической службы Республики Саха (Якутия);

5) обеспечить изоляцию в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;

6) при организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора;

7) обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлять ежедневную информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

8) обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц;

9) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах;

10) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

11) принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в пункте 6 настоящего Указа, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

12) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР);

13) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

прибывших на территорию Республики Саха (Якутия) с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.

17. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) организовать работу волонтерских групп в целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме изоляции на дому, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание мер поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.

18. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) (Владимиров С.Н.) обеспечить возвратность авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам, за исключением внутренних авиаперелетов, без применения сборов и штрафных санкций.

19. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.) и Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обеспечить:

1) своевременную выплату всех видов социальных выплат;

2) осуществление разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и городского округа "Жатай", соблюдающим режим самоизоляции:

в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

20. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) вести еженедельный мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.

21. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Егоров В.А.) обеспечить в образовательных организациях, подведомственных министерству, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп, соблюдение в указанных группах санитарного режима.

22. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной форме в приоритетном порядке, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с установленной периодичностью.

23. Рекомендовать контрольным и надзорным органам приостановить проведение контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

24. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или с респираторными симптомами, а также отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с хроническими заболеваниями и состояниями иммуносупрессии;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 5 и 6 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить их перевод на удаленный режим работы. В случае отсутствия возможности по переводу работника на удаленный режим работы обеспечить сохранение за ним среднемесячной заработной платы;

5) при применении вахтового метода работы оптимизировать количество работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, увеличить продолжительность вахты до трех месяцев в установленном порядке;

6) обеспечить условия для самоизоляции работников, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации и не проживающих на территории Республики Саха (Якутия), сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Саха (Якутия), а в случае если такие работники прибыли для работы по вахтовому методу работы, обеспечить их изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Саха (Якутия);

7) при наличии возможности и с учетом необходимости обеспечения непрерывного функционирования отдельных организаций перевести работников на дистанционную форму работы;

8) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях;

9) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в дистанционной форме;

10) обеспечить ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима самоизоляции и удаленного режима работы.

25. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия) временно на период до 1 сентября 2020 года при наличии достаточных оснований оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, в случае обращения к ним организаций и предпринимателей.

26. Рекомендовать ПАО "Якутскэнерго" (Стручков А.А.) обеспечить досрочное подключение дачных домов к электричеству.

27. Рекомендовать индивидуальным перевозчикам и организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по межмуниципальным, муниципальным, городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса путем обработки салонов автобусов специальными средствами, по маршруту следования на остановочных пунктах проветривать салон пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

28. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

29. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:

1) провести инвентаризацию наличия объемов продовольствия и товаров первой необходимости на территориях муниципальных районов и городских округов;

2) обеспечить постоянный контроль за формированием цен и соблюдением установленных предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары.

30. Рекомендовать городскому округу "город Якутск" (Авксентьева С.В.), городскому округу "Жатай" (Исаева Е.Н.), муниципальному образованию "Нерюнгринский район" (Станиловский В.Н.) и муниципальному образованию "Мирнинский район" (Юзмухаметов Р.Н.) ввести дополнительные ограничения по времени движения общественного транспорта на городских и пригородных маршрутных линиях.

31. Ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа "город Якутск", городского округа "Жатай", муниципального образования "Нерюнгринский район" и муниципального образования "Мирнинский район" до 6 апреля 2020 года.

32. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

33. Утвердить перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

34. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

35. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания, за исключением пункта 5 и подпунктов 4, 6 пункта 24, которые вступают в силу с 4 апреля 2020 года.

36. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.".

2. Приложение № 1 к Указу изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

3. Приложение № 2 к Указу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев





Приложение № 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 г. № 1094

Перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции

1. Хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее МКБ-10) по диагнозу I50.0.

2. Дыхательная недостаточность II-III степени, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам J96 - J96.9.

3. Хроническая почечная недостаточность с гемодиализным лечением (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу N18.

4. Онкологические заболевания с получением курса химиотерапии (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С96.

5. Сахарный диабет с получением инсулинозаместительной терапии, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E10.

6. Хронические онкогематологические заболевания, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - D48.

7. Состояние иммуносупрессии, вызванное трансплантацией органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

8. Хронические заболевания с инвалидностью I группы.





Приложение № 2 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 г. № 1094

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).







