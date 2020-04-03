Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2020 года № 367-П "О мерах экономической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях режима повышенной готовности"

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП):

- осуществляющие виды деятельности, предусмотренные следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

а) раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" (подклассы 47.1, 47.2) на территории труднодоступных сельских поселений, населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, установленных перечнем видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р (за исключением реализации подакцизных товаров);

б) раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" (классы 55, 56);

в) раздел P "Образование" (подкласс 85.4);

г) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" (класс 88);

д) раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" (классы 90, 93);

е) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (группа 96.04);

- признанные социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

вправе по своему выбору обратиться в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере управления государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа:

а) за предоставлением отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества и земельных участков, находящихся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - государственное имущество), и на ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

б) за установлением льготного размера арендной платы, предусмотренного постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2011 года № 440-П "О предоставлении в пользование государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа", от 08 октября 2015 года № 953-П "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов" (в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа), от 19 января 2017 года № 34-П "Об утверждении льготных ставок арендной платы по договорам в отношении земельных участков, включенных в перечень государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

2. Субъекты МСП, не включенные в пункт 1 настоящего постановления, вправе обратиться за предоставлением отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по договорам аренды государственного имущества и на ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

3. Меры поддержки, предусмотренные настоящим постановлением, применяются при предоставлении субъектами МСП документов, подтверждающих соблюдение установленных в договоре аренды целей предоставления государственного имущества, для реализации видов экономической деятельности.

4. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить реализацию мер поддержки, указанных в настоящем постановлении, подведомственными государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, выступающими арендодателями по договорам аренды.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные муниципальные правовые акты.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







