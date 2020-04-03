Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

43-летняя российская актриса Янина Бугрова нарушила карантин. Тем временно внеся некоторый переполох.

Как передает KP.RU, Янина проводила отпуск с друзьями на горнолыжном курорте, а когда, вернувшись 27 марта домой, почувствовала недомогание, обратилась к врачам и сдала тест на коронавирус. Который дал положительный результат. Известно: на отдыхе артистка "контактировала с девушкой из Италии".

Поскольку заболевание Бугровой проходило в легкой форме, ей прописали самоизоляцию в квартире на северо-востоке Москвы. И как же неприятно поражены были медики, ведущие наблюдение за больными, лечащимися в домашних условиях, когда, явившись по адресу, не обнаружили ее там.

Как сообщает изданию источник в правоохранительных органах Москвы, в полицию поступило сообщение от "скорой помощи", что "Бугрова Янина нарушила карантин и пропала с указанного адреса". На место ЧП был выслан наряд полиции, информацию о нарушении карантина передали в отдел.

Впрочем, вскоре актриса нашлась - в квартире своей матери на севере российской столицы, где она "лечится, строго соблюдая режим самоизоляции".

Янина Бугрова родилась 19 июля 1976 года. В 2007 году окончила ГИТИС, мастерскую Евгения Стеблова. Актриса и телеведущая, известная по ролям в фильмах и сериалах "Счастливы вместе", "Стервы", "Лесник", "Рыжие", "Светофор", "Самый лучший фильм 3-ДЭ", "Братаны", "Висяки" и так далее. А также по реалити "Беременные".