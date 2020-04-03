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03.04.2020 14:25
Рубрика: Культура

"Золотая маска" не сможет возобновить показ спектаклей в апреле

Текст: Наталья Лебедева

Организаторы XXVI Фестиваля "Золотая Маска" сообщили о том, что не смогут возобновить показ конкурсных спектаклей в апреле, как планировалось ранее.

"Со всей очевидностью надо признать, что в сложившейся ситуации, в условиях распространения коронавирусной инфекции и в связи с принятыми мерами по борьбе с ней, возобновление в апреле показов спектаклей XXVI Фестиваля "Золотая Маска" невозможно. К большому нашему сожалению", - говорится в сообщении на официальной странице премии в Facebook.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Однако временные трудности не повлияли на настрой организаторов продолжить работу. Они ценят труд экспертных советов, которые в течение прошлого сезона отсмотрели список номинантов, и членов жюри, которые уже успели посмотреть более трети всех спектаклей-участников. Все это говорит о том, что премия важна и "Золотая Маска" 2020 года будет обязательно продолжена.

"Когда ситуация позволит российским театрам возобновить показы спектаклей, конкурсная программа "Золотой Маски" обязательно возобновится", - уверяют они.

Когда это станет возможным, какие-то постановки привезут в Москву или члены жюри сами отправятся по городам России. Но "Золотая Маска" намерена непременно подвести итоги этого непростого года на торжественной церемонии вручения наград. Правда, точную дату назвать пока не решается никто.

"В этот непростой период мы хотели бы вновь сказать самые искренние слова благодарности всем тем, кто следит за судьбой Фестиваля, кто поддерживает нас - театрам и артистам, театральным деятелям и зрителям, Министерству культуры РФ и Департаменту культуры Правительства Москвы и всем нашим партнерам, представителям прессы и всем тем, кто живет театром и дорожит его будущим. Мы еще обязательно встретимся!", - поблагодарили они зрителей и партнеров.

Культура Театр Фестиваль "Золотая маска"

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